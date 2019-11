Haos: Demonstranti uhvatili gradonačelnicu, ošišali je i ofarbali (video, foto)

Desetine hiljada ljudi preplavilo je noćas ulice La Paza, prestonice Bolivije, gde su se oštro sukobili pristalice aktuelnog predsednika Eva Moralesa i njegovi protivnici, koji sumnjaju u zakonitost Moralesove pobede na nedavnim izborima. U gradu Vintu opozicione snage su napale gradonačelnicu.

Kao glavni razlog protesta, demonstranti su naveli navodnu neregularnost izbora na kojima je Evo Morales odneo pobedu.

Pored La Paza, najdinamičnije je bilo u Vintu gde su građani napali gradonačelnicu Patrisiju Arće, koju su izvukli na ulicu, pri tome je polivši crvenom farbom, a zatim su je i ošišali.

Vintu, grad od 60.000 stanovnika, preplavljen je ljudima sa maskama koji su razorili grad sa palicama i kamenicama.

Gradonačelnicu Patrisiju Arće, članicu vladajućeg Pokreta za socijalizam, antivladini demonstranti sačekali su na izlasku iz vladine zgrade. Optužili su je da je regrutovala simpatizere Moralesove vlasti i dovodila ih u grad kako bi razbili proteste, navode strani mediji.

Napad na Patrisiju Arće osudili su predsednik Evo Morales i potpredsednik Alvaro Garsija, rekavši da je za demonstrante zločin biti žena, kao i da se Bolivija suočava sa novim talasom fašizma.

U protestima je život izgubio i jedan mladić, što je ukupno treća smrt od 20. oktobra kada su izbori održani.

Bolivia mayor Patricia Arce has hair forcibly cut, dragged in the streets, office set on fire by crowd of protesters accusing her of ferrying President Evo Morales' supporters to break a blockade they had set up & reported deaths, one of which was later confirmed. pic.twitter.com/xNRJWRCqE3

