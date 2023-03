Desničarski poslanici kritikuju protest održan na aerodormu u Ajndhovenu

AMSTERDAM – Nekoliko holandskih desničarskih poslanika izrazilo je kritiku prema protestu grupe „Pobuna protiv izumiranja“ na aerodromu u Ajndhovenu i odgovoru vlasti na njega.

Aktivistima za klimu zvaničnici su u subotu dali da više sati protestuju na aerodromu, iako je to zabranjena teritorija, rekli su za holandski list „Telegraf“ poslanici Hrišćansko-demokratskog apela (CDA), Narodne stranke za slobodu i demokratiju (VVD) i Tačnog odgovora 21 (JA21), preneo je NL tajms.

„Zaista želimo da se oslobodimo ideje da možete da kršite zakone ako se borite za Zemlju“, rekla je poslanica VVD Ingrid Mišon.

Ona će o tome postavljati poslaničko pitanje vladi, preneo je portal.

Poslanica CDA Ane Kuik rekla je da želi da se pravosuđe pozabavi ovakvim demonstracijama.

Za razliku od aerodroma Shiphola, vazdušna baza Ajndhoven je delimično vojna.

„Jasno smo stavili do znanja da je to vojni aerodrom i da je ulazak apsolutno zabranjen. Uzeli smo u obzir u svim našim scenarijima da će oni to ipak učiniti. Ali tu postoji oko 15 kilometara ograde, koja se ne može u potpunosti osigurati“, rekao je za list portparol policijskih snaga koje su odgovorne su za bezbednost aerodroma (KMar).

Tokom ovakvih protesta fokus je na deeskalaciji, dodao je portparol KMar.

„Koja je svrha silom gurati te ljude nazad ako ne možete da kontrolišete situaciju? Mesto gde su bili je zabranjeno, ali vazduhoplovni saobraćaj je mogao da se nastavi. Dakle, postojali su razni razlozi da im se privremeno dozvoli (da budu tu)“, istakao je on.

(Tanjug)

