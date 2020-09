Đkanović: Srbija najteže podnosi gubitak Kosova

SARAJEVO – Crngorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da u okolnostima u kojima je, kako tvrdi, krenuo proces frormalizacije kosovske nezavisnosti, priča o tome da je Crna Gora „prirodni deo srpskog sveta“, prirodni deo „velike Srbije“ za njega je, kaže, „neka vrsta hrane kojom treba nahraniti gladna nacionalisticka usta. koja sve teže podnose gubitke“.

U intervjuu za Fejs televiziju u Federaciji BiH, on je govoreći o odnosu Crne Gore i Srbije rekao da je Crna Gora na stubu srama u srpskim medijima.

„Crnogorci su Milogorci, još gore od toga, Crnogorci su ustaše, čime se, dakle, pokazuje elementarno neuvažavanje, odnosno za svakog ko zna istoriju… potpuno je jasno da se time pravi uvertira za ono što se želi poručiti“, rekao je Đukanović.

„Dakle, Crna Gora je greškom nekom 2006. godine ostvarila svoju samostalnost, ali Crna Gora je prirodni deo srpskog sveta, prirodni deo „velike Srbije“ i verovatno, dodatno, u okolnostima u kojima je krenuo proces formalizacije nezavisnog Kosova, neka vrsta hrane kojom treba nahraniti gladna nacionalisticka usta, koja sve teže podnose gubitke kroz koje su prolazili“, rekao je Đukanović.

Srbiji, prema njegovim rečima, najteže pada gubitak Kosova, pa bi, kaže, „Crna Gora u tu svrhu mogla dobro poslužiti“.

Đukanović je rekao da Crna Gora ni najmanje ne gleda na to dobronamerno, niti smatra da je to naivno.

„Dakle, ne slušamo to što se u zvaničnim obraćanjima kaže, nego uz to čitamo i između redova, a vrlo često ne treba čitati između redova, nego čitati samo i ono što je u redovima, i to je dovoljno“, rekao je Đukanović.

Ako se, kaže, obnove etnički sukobi, imamo ponovo zapaljen region, odnosno rat.

„Da li mislite da su se u međuvremenu zalečili odnosi između Srba i Hrvata. Ne. Znate, kada pustite taj duh iz boce, pokazujete samo da ste užasno neodgovorni, jer taj duh je više nemoguće iskontrolisati“, naveo je predsednik Crne Gore.

Iskreno se, kaže, nada da postoje kočnice i da do toga neće doći.

„Ako u bilo kom delu Balkana dođe do nestabilnosti, ako se obnove etnički sukobi, potpuno je jasno da imamo potpuno ponovo zapaljen region. To je potpuno jasno“, navodi Đukanović.

Upitan misli li na rat, odgovara:

„Naravno, to znamo i vi i ja, da je to potpuno nemoguće sačuvati kao neki mali lokalni interni sukob. Dakle, ovde se sukobi uvek dogadaju ili ako tako ne počnu, oni se uvek pretvore u verske i etnicke sukobe“, naveo je Đukanović uveren da nema toga koji bi taj sukob mogao da zaustavi.

„To je nemoguće, prema tome ja mislim da je ovo posljednji znak za uzbunu da se mora zaštititi evropski prostor“, kazao je Đukanović.

Ponovio je da je Crna Gora meta agresivnog velikosrpskog nacionalizma, posebno u periodu nakon usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

Misli da Srbija, kako kaže, pokazuje da je zapravo u kontinuitetu u ozbiljnom problemu.

„Ja mislim da je to, nažalost, država koja je u kontinuitetu talac krajnje retrogradne nacionalisticke velikodržavne ideje“, tvrdi Đukanović.

Upitan da li će SPC nastaviti da svojata Crnu Goru, Đukanović kaže da teba sačekati formiranje nove vlasti, a posle ćemo, dodaje, videti kako će se ta većina ponašati, i koliko će biti konzistentna u odnosu na iskušenja sa kojima će se Crna Gora suočavati“.

Na pitanje da li će podneti ostavku na predsedničku funkciju, odgovorio je negativno.

(Tanjug)

