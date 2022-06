DNR: Suđenje vojnicima iz „Azova“ pre kraja leta

DONJECK – Lider samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin izjavio je danas da suđenje ukrajinskim vojnicima iz nacionalnog bataljona „Azov“ može biti održano pre kraja leta i dodao da proces ne može da se odlaže.

„Mislim da ćemo to definitivno sprovesti do kraja leta, to ne vredi da se odlaže. Nemamo pravo da odugovlačimo situaciju“, rekao je Pušilin, prenosi agencija RIA Novosti.

Rusko Ministarstvo odbrane 20. maja je saopštilo da je teritorija metalurškog kombinata „Azovstalj“ u Marijupolju, u kojem su se krile ukrajinska vojska i pripadnici Azovskog puka (protiv kojih su u Rusiji pokrenuti krivični slucajevi), potpuno oslobođena i da je pod punom kontrolom Oružanih snaga Rusije.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane od 16. maja je oružje položilo i predalo 2.439 vojnika iz puka „Azov“ i ukrajinske vojske, koji su bili blokirani na teritoriji fabrike oko mesec dana, navodi ruska agencija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.