Dobrosavljević: Građani Crne Gore prezasićeni Đukanovićevim režimom

BEOGRAD – Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević izjavio je danas da je prvi krug predsedničkih izbora u Crnoj Gori pokazao da su građani postali zasićeni režimom koji predugo traje, u kontinuitetu od pada Berlinskog zida.

Dobrosavljević je, govoreći za Tanjug, rekao da su birači u Crnoj Gori od izbora 2020. jasno podeljeni u odnosu 60:40 u korist snaga koje su tada pobedile na izborima.

„Prvi lokalni izbori posle parlamentarnih izbora 2020. godine bili su u Nikšiću i pokazalo se da su tamo uspostavljene proporcije ostale iste. Tu se uspostavio odnos od 60:40 za one koji su osvojili parlamentarnu većinu 2020. Ta većina je fluktuirajuća, a najmanje oscilira kod DF koji ima svojih stabilnih 20 odsto, ali je ni ne proširuje“, konstatuje Dobrosavljević.

On ističe da većinska grupacija nije od onih koja zna šta želi, ali zna šta ne želi, a to je povratak DPS u izvršnu vlast i to je, kaže, cela priča.

Navodi da je Jakov Milatović povećao svoj rezultat u Podgorici, koji je u oktobru bio oko 22 odsto, a sada je 37 odsto i da je to njegova najveća pobeda, iako je pobedio i u centralnim delovima Crne Gore, pre svega Danilovgradu.

„S druge strane, Mandić je pobedio u Pljevljima, Budvi, Beranama. On ima 20 odsto, identičan rezultat koji je imao 2008. i 2016. godine i to pokazuje da DF ima stabilno, ali limitirano biračko telo. Demokrate i URA su na izborima u oktobru imali 20 odsto, sada su na 11 odsto zbog rasta Evropa sada“, dodaje Dobrosavljević i podseća da je i Milo Đukanović dobio 20.000 glasova manje.

On veruje da će se nakon završetka predsedničkih i parlamentarnih izbora napraviti vlada koja će imati dramatično veću podršku nego što je imala vlada nakon izbora 2020. godine.

„Očekujem da će se toj vladi pridružiti i stranke nacionalnih manjina da bi se obezbedila dvotrećinska većina koja je neophodna da bi se u drugom krugu izvršile suštinske strukturne reforme“, poručuje Dobrosavljević.

Naglašava da je ključni problem Crne Gore ono što su i Stejt department i Fridom haus u svojim izveštajima s proleća 2021. godine konstatovali – organizovani kriminal i postojanje narko kartela koji su opasnost ne samo za Crnu Goru, već i za ceo region i simbiotički odnos državnog vrha i organizovanog kriminala.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.