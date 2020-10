Dodeljena Nobelova nagrada za mir

Svetski program za hranu, ogranak agencije Ujedinjenih nacija, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, objavio je Nobelov komitet u Oslu.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

