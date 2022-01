Dovukao telo ujaka u poštu i tvrdi: Nisam znao da je mrtav

DABLIN – Muškarac koji je dovukao telo mrtvog ujaka u poštu kako bi uzeo penziju tvrdi da „nije znao da je ovaj umro“ u tom trenutku.

U pitanju je Deklan Honi (40), koji kaže da nije želeo da opljačka pokojnog ujaka Padara Dojla (66), nakon što su ga on i njegov prijatelj vukli pet minuta od njegove kuće do pošte u Horsisu, u Irskoj, da uzmu penziju, preneo je Miror.

Deklan je za irski Miror izjavio kako je on sada „glavna priča u gradu“ i da je označen kao „ubica“ u zajednici otkako je senzacionalna priča dospela u javnost, o čemu je pisao i AP.

On, međutim, kaže da „nije idiot“ i da veruje da ga optužuju da je dovukao telo ujaka u poštu kako bi mu uzeo penziju, jer je prethodno krao od ujne.

„Zašto bih želeo da opljačkam ujaka. Imam 40 godina, nisam dete, nisam klinac. Nisam idiot da se šetam gradom sa telom mrtvog čoveka i da mu uzimam novac. Da li sam ludak. Nisam“, kazao je Deklan.

Priznaje da je nekada imao problema s drogom i da je bio dve godine u zatvoru, kaže i da ga sada optužuju da je namerno doneo leš ujaka u poštu da bi uzeo pare, te da je sve to zbog njegove prošlosti.

„Zato to govore o meni, zato sve to isplivava sada, jer sam radio neke stvari ranije. Istina je, bankovnu karticu sam uzeo kada je došla do ujninog stana. Uspeo sam da saznam pin i izveo sam prevaru. Zato mi se sada sve ovo dešava“, dodao je Deklan.

(Tanjug)

