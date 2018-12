Doživotna Albancu za ubistvo supruge Srpkinje

BEČ – Albanac sa Kosova, 67.godišnji Brahim E, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva supruge, Srpkinje Dragice M. (56), nasred ulice u Beču, što mu je bilo treće ubistvo žene.

Porota je jednoglasno donela odluku o krivici optuženog, koji je 20.maja u 10. bečkom okrugu nožem ubio ženu.

„Uzimajući u obzir okolnosti ubistva i kvični dosije optuženog došla je u obzir samo najviša kazna“, obrazložila je sudija Eva Brandšteter.

Na pitanje da li je razumeo presudu, Albanac je dugo ćutao, potom potvrdio, a onda počeo sa monologom na albanskom,

„Ja sam kažnjen ne zato što sam počinio ovaj zločin, već što sam Albanac“, rekao je on u monologu, usled kojeg je odveden iz sudnice.

Albanac je kuhinjskim nožem osam puta ubo 56.godišnju suprugu zato što je, prilikom slučajnog susreta na ulici, kako kaže, u raspravi koristila „ružnu reč“.

Tvrdio je i da ga je žena napala kao „muškarca“ i da ga je pljunula.

Na osnovu pogrdnih izraza na račun boga i njemu, kako je rekao, porastao je bes usled koje ju je napao.

Pred sudom zločin je Albanac pokušao da opravda „nenormalnom prokovacijom“ i izrazio sumnju da je imala „bliske odnose sa nećakom“.

„Ko nema boga nema više pravo da živi u našem društvu“, kazao je on.

Međutim, tvrdi da nije imao nameru da je ubije, rekavši da se više ne seća kako je ubo ženu, i da nije video ni krv.

Mislio je da je ženu samo možda povredio, ali nije ni pomislio na ubistvo.

„To je tragičan slučaj. Još mi je u srcu“, kazao je Brahim E.

Taj Albanac je već dva puta bio u zatvoru zato što je tokom mladosti već ubio dve žene.

Tako je 1970-tih u Nemačkoj osuđen jer je u pijanom stanju izbo svoju tadašnju devojku.

Prema sopstvenim navodima, „odležao“ je 20 meseci za ovaj zločin.

Godine 1992. u Švajcarskoj dobio je kaznu od 17,5 godina zatvora jer je prilikom pljačke izbo ženu nožem, nanevši joj 11 uboda.

U Beču je osuđen na pet godina zatvora 2008.zbog trgovine narkoticima.

U zatvoru je upoznao suprugu, sa kojom se oženio nakon puštanja na slobodu.

Dva puta je žena podnela prijavu protiv njega zbog opasne pretnje, ali oba puta je postupak obustavljen.

Brahim je tvrdio da je do svađa dolazilo uvek kada bi Dragica tražila novac za svoju, kako smatra, parazitsku porodicu.

Krajem decembra 2016. žena ga je napustila i otišla na par nedelja na odmor u Srbiju, a kada se vratila u februaru prošle godine u Beč, živela je kod sina iz prethodnog braka, ne želeći da saopšti adresu stanovanja mužu.

Međutim, on je došao do informacije plativši nećaci novac da mu obelodani kako da dođe do žene.

Državni tužilac Andrea Kain istakla je da motiv zasigurno nije, kako tvrdi optuženi, vređanje Boga, već ljubomora.

Ona je kazala da optuženi nije mogao da preboli da ga je žena ostavila i zbog toga je uzeo nož kojim ju je napao na ulici.

