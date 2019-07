Drama na moru: Tempirani tanker preti da Crveno more pretvori u crno (foto)

Napušteni tanker na obali Jemena preti da Crveno more oboji u crno. Stručnjaci upozoravaju da bi nagomilavanje isparljivih gasova na brodu moglo da izazove „katastrofalnu“ eksploziju, nakon čega bi milioni galona nafte završili u moru.

Tanker, ukotvljen u blizini jemenske luke Ras Isa, nosi oko 1,1 milion barela nafte i na tom mestu je od 2015. godine, a meštani su ga koristili kao šleper. Međutim, tanker godinama nije održavan i sada ubrzano propada uz rizik da izazove globalnu ekološku nesreću istorijskih dimenzija.

Brod pripada državnoj naftnoj kompaniji — Jemenskoj korporaciji za naftu i gas.

Opasnost od izlivanja nafte u Suecki kanal

U zavisnosti od doba godine i vodenih struja izlivanje iz tankera moglo bi brzo da dospe u Suecki kanal, a moglo bi da se proširi i do Ormuskog tesnaca, rekao je podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Mark Loukok Savetu bezbednosti UN.

„Zamislite efekat takve katastrofe na životnu sredinu, brodske puteve i globalnu ekonomiju“, rekao je on i dodao da se razgovori nastavljaju kako bi taj problem bio rešen što je brže moguće.

UN namerava da izvrši procenu rizika

Loukok je obavestio Savet bezbednosti da njegova agencija planira da napravi procenu rizika ove nedelje, ali je dodao da je njegov tim odbijen od strane Huta, koji im nisu izdali potrebne dozvole.

Vlada pod vođstvom Huta tražila je garancije da im bude dopušteno da, nakon spasavanja tankera, sa njega izvuku vredan teret — gotovo 60 miliona dolara u nafti, ali međunarodne sankcije toj zemlji trenutno čine taj plan neodrživim.

Jemenska vlada u egzilu u Saudijskoj Arabiji iskoristila je situaciju sa tankerom kako bi kritikovala svoje rivale.

Yemeni Government warns of a looming Huge Oil Spill into the Red Sea due to Houthis’ obstruction to maintenance works of crude oil tanker carrying more than a million barrel of crude oil. pic.twitter.com/Aiz1qwNeFH

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 13, 2019