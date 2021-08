Drama: Objavio sliku unutrašnjosti američkog aviona koji poleće iz Kabula (foto, video)

Hiljade ljudi pokušalo je juče da napusti glavni avganistanski grad Kabul.

Najmanje dve osobe pale s aviona koji je poleteo iz Kabula, prenele su svetske agencije.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary.

Politikolog Jan Bremer je objavio fotografiju na kojoj se vidi unutrašnjost američkog aviona za transport u kojem je smešten ogroman broj ljudi.

Ponedeljak će ostati obeležen po zastrašujućim scenama s kabulskog aerodroma na kojem se hiljade očajnih Afganistanaca pokušalo ukrcati na neki avion.

Posebnu je pažnju privukao video ljudi koji su se pokušali popeti u avion koji je već rulao po pisti, što je završilo tragično jer su mnogi s aviona pali u smrt.

Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 People Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/gLiAwD6k9T

