Drama u Egiptu: Bivši predsednik kolabirao u sudnici i preminuo (video)

Bivši predsednik Egipta Muhamed Morsi preminuo je od posledica srčanog udara u 69. godini, javlia je državna televizija Egipta.

Former Egyptian President has died. Mohamed Morsi reportedly collapsed during a court appearance #NewzAtPrime #Newzroom405 pic.twitter.com/pzlWiUV8y2

Kako se navodi, Morsi je kolabirao i preminuo u jednom egipatskom sudu.

Kako navode svetski mediji, Morsi je doživeo srčani udar, nakon čega se onesvestio.

Telo 67-godišnjeg bivšeg predsednika prebačeno je u bolnicu, prenosi AP.

Morsi je potekao iz sada zabranjenog Muslimanskog bratstva i izabran je za predsednika 2012. godine, nasledivši Hosnija Mubaraka, u prvim slobodim izborima u Egiptu, navodi agencija.

Bio je peti predsednik Egipta, ali je 2013. godine svrgnut u državnom udaru na čijem čeli je bio general egipatske armije Abdel Fatah el-Sisi.

#BreakingNews: ex #MuslimBrotherhood Former President of #Egypt, Mohamed Morsi, dies in court during his own trial pic.twitter.com/A4KW9CxhfA

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) June 17, 2019