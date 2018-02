Drama u SAD: Avion prinudno sleteo posle sudara sa jatom ševa

Avion aviokompanije „Amerikan erlajns“ bio je prinuđen da se vrati na aerodrom „T.F. Grin“ odakle je i poleteo, nakon što je pri uzletanju udario u jato planinskih ušatih ševa.

Avion je bio na putu do nacionalnog aerodroma „Regan“ u Virdžiniji, a portparol kompanije rekao je da se avion uspešno vratio i bezbedno sleteo na pistu aerodroma „T.F. Grin“.

NEW: Bird strike forced an #AmericanEagle flight to return to @tfgreenairport this afternoon. AA spox tells me the bird strike happened in the vicinity of the airport. Plane was in the air less than 30 minutes. @wpri12 pic.twitter.com/8vSnE6sSHg

— Susan Campbell (@SusanCampbellTV) February 7, 2018