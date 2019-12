Dramatično: Dva kruzera sudarila se na – otvorenom moru (video)

Dva kruzera sudarila su se u petak ujutro kod meksičkog ostrva Cozumel. Snimak sudara počeo se širiti društvenim mrežama.

Snimak je napravio jedan od putnika s trećeg broda u blizini. Nema povređenih, rekla je portparolka korporacije Carnival, vlasnice oba kruzera Glory i Legend.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019