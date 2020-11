DW: Iza Bionteka bračni par, do vakcine brzinom svetlosti

KELN – Kompanije Biontek i Fajzer su na korak do dobijanja dozvole za proizvodnju i korišćenje prve efikasne vakcine protiv kovida 19, a na čelu firme Biontek stoji bračni par iz Nemačke turskog porekla – Ugur Sahin i Ozlem Tureči.

Projekat na razvoju vakcine protiv korone nazvan je „lajtspid“, ili brzina svetosti, koji je sredinom januara pokrenula nemačka firma „Biontek“ (BioNTeć), piše Dojče vele.

Kako navodi DW od tada projekat zaista napreduje brzinom svetlosti, a istraživači iz Majnca mogli bi da dobiju odobrenje u SAD za svoju vakcinu za nešto više od godinu dana.

Ono bi trebalo biti spremno sredinom novembra, kada Biontek i njegov partner, američki farmaceutski koncern „Fajzer“ (Pfizer), nameravaju da podnesu zahtev za hitnu dozvolu u SAD. Trenutno dostupni podaci ukazuju na 90-procentnu zaštitu protiv kovida 19, objavili su Biontek i Fajzer u ponedeljak , a ako dobiju dozvolu, bili bi time prvi u trci za vakcinom na Zapadu.

I evropska Agencija za regulaciju farmaceutskih proizvoda EMA je već početkom oktobra najavila pokretanje postupka odobravanja vakcine. Ona se trenutno još uvek ispituje u studiji u kojoj učestvuju desetine hiljada osoba. Kako bi se ubrzao postupak odobravanja, privremeni rezultati sada se kontinuirano proveravaju sve dok ne bude dostupno dovoljno informacija za odluku o odobrenju, navodi EMA.

Iza biotehnološke firme Biontek stoje dve glavne osobe, Ugur Sahin i Ozlem Tureči. Ovi medicinari su još u januaru ove godine shvatili o čemu se radi i svoja istraživanja usmerili na razvoj vakcine protiv tog virusa. Tri meseca kasnije, imali su prve kandidate za vakcinu u kliničkom razvoju.

Do tada je njih dvoje bilo usredsređeno na borbu protiv raka. Sahin i Tureči koriste činjenicu da ljudsko telo često može da pomogne samo sebi kada ga napadaju bakterije ili virusi. Njihov cilj je da razviju imunoterapiju koja stimuliše mehanizme samoizlečenja i šalje sopstvene odbrambene snage kako bi zloćudne tumore učinili bezopasnim, navodi DW.

„Vrlo rano sam shvatio da me interesuje nauka“, rekao je Sahin kada mu je 2019. dodeljena iranska nagrada za nauku „Mustafa“. „Interesovala me je imunoterapija“, kaže 54-godišnjak. „Interesovalo me to kako funkcioniše imuni sistem, kako se on može voditi da prepozna i napada ćelije raka“.

Ozlem Tureči je ćerka turskog lekara koji je u Nemačku došao iz Istanbula. Kad je Sahin došao u grad Zarland, Tureči je tamo studirala medicinu.

Danas predaje na Univerzitetu u Majncu i smatra se pionirom imunoterapije raka. „Na mene je snažno uticao moj otac koji je radio kao lekar. Još kao devojčica nisam mogla ni da zamislim da radim nijedan drugi posao“, kaže Ozlem Tureči.

Kad su se Tureči i Sahin 2002. godine venčali, Sahin je već radio na Univerzitetskoj klinici u Majncu.

Godine 2008. njih dvoje osnivaju Biontek. Tu pre svega rade na razvijanju tehnologije i lekova za individualizovanu imunoterapiju raka. Međutim, do sada nijedan od tih lekova nije razvijen do stepena na kojem bi se dobila dozvola za korišćenje.

Trenutno u Bionteku radi više od 1.300 ljudi iz više od 60 zemalja. Pritom su više od pola njih visoko obrazovane žene – oko četvrtina ih ima doktorsku titulu. U oktobru je firma izašla na američku berzu tehnologija Nasdaq – i od tada neprestano raste.

„Kako bi mogli odmah da obezbedimo dovoljne količine za komercijalnu prodaju u slučaju odobrenja naše vakcine BNT162b2, već sada ulažemo velika sredstva u proširenje proizvodnih kapaciteta. Na dva mesta, u Idar-Oberštajnu i u Majncu, proizvodne linije već danonoćno rade“, navodi se u aktuelnom poslovnom izveštaju Bionteka.

Dugogodišnji istraživački rad u međuvremenu je i finansijski veoma isplativ za taj istraživački par. Ugur Sahin drži 18 odsto deonica Bionteka i s uspehom tvrtke preko noći je postao jedan od 100 najbogatijih Nemaca, barem na papiru.

(Tanjug)

