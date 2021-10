DW: Puč Angele Merkel pre 22 godine

BON – Člankom koji je objavila 22. decembra 1999.godine, Angela Merkel se distancirala od Helmuta Kola i njegovih „crnih blagajni“, čime je rizikovala svoju političku budućnost, ali je verovatno spasila CDU, piše Dojče vele.

Merkel možda nikada ne bi postala predsednica CDU-a, a ni nemačka kancelarka, da tog dana u dnevnom listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) nije objavila članak kojim se distancirala od Helmuta Kola, svog političkog mentora, poznatog kao „otac nemačkog ujedinjenja“ i čovek koji je 25 godina vodio CDU.

Ali i političara koji je godinama negovao sistem „crnih blagajni“ i uporno odbijao da oda imena tajnih donatora – te tako diskreditovao i sebe, ali i CDU, piše DW.

Helmut Kol je „naškodio stranci“, napisala je Merkel, u to vreme 45-godišnja glavna sekretarica CDU-a, koja je time napravila nešto neviđeno – javno se usudila da kritikuje „crnog diva“ koga niko iz CDU nije smeo javno da proziva, a kamoli na takav način raskine sa njegovom ostavštinom.

Kako se navodi, bila je to politička bomba koja je detonirala dva dana pre Badnje večeri i vrhunac egzistencijalne krize CDU-a.

U tih 200-tinjak novinskih redova Merkel je nagovestila da su je šokirali detalji afere oko „crnih blagajni“ – sistema preko kojeg je Kohl još od 70-ih godina prošlog veka finansirao rad CDU-a.

Javnim raskidom s Kolovim sistemom Merkel je rizikovala svoju budućnost unutar CDU-a, a neposredno posle objave članka našla se na meti „paljbe“ Kolu odanih kadrova.

„Postupci koje je priznao Kol naškodili su stranci. Stranci ne samo da je promaklo da se u finansijskom izveštaju navede 1,5-2 miliona maraka koje je on naveo i primio kao donaciju to je 50 feninga državnih subvencija za svaku marku primljenu kao donaciju, dakle sve ukupno i do milion maraka, ne samo da stranci sada preti plaćanje povrata novca u višemilionskom iznosu: stranka se – a ne samo on – mora opravdavati kako je takvo nešto bilo moguće nakon Flick-afere“, napisala je Merkel.

Merkel u tekstu nije nikoga poimence od svojih stranačkih drugova prozvala, već piše u množini i tu misli i na one koji su nešto znali i na one koji nisu ništa znali – ali nisu ništa ni preduzeli da saznaju.

Nikoga ni ne amnestira od političke odgovornosti za ilegalno skupljanje novca – pa ni samu sebe.

Pismo Merkel je neposredno nakon objave u Nemačkoj dobilo epitet „istorijsko“, a žena za koju će mnogi kasnije, tokom njene političke karijere na čelu savezne vlade i u gašenju brojnih kriza na međunarodnom parketu, reći kako nikada ništa ne rizikuje, kako igra samo na sigurno, u tim danima je rizikovalasvoju političku budućnost.

Od tada je njeni interni protivnici nazivaju „oceubicom“, „izdajicom“, ženom koja „prlja zajedničko gnezdo“, a mnogi stranački lideri javno su se distancirali od nje.

Dojče vele piše da Merkel u igri na sve ili ništa osvaja sve – od naklonosti stranačke baze, pa do široke podrške u nemačkoj javnosti, postaje lice CDU-a, bez balasta prošlosti, na distanci s „crnim divom“ Helmutom Kolom i njegovim mutnim poslovima.

Između njenih rečenica punih poštovanja prema njenom političkom mentoru, poruka Merkel članovima Hrišćansko-demokratske unije je bila jasna kao dan – era Helmuta Kola je definitivno gotova, CDU se mora obnoviti ako želi da preživi, temelj obnove je potpuni raskid s praksom „crnih blagajni“ i onih koji su podsticali taj sistem.

Samo nekoliko meseci nakon tog, kako su ga mediji nazvali, „puča Angele Merkel“, početkom aprila 2000. u Esenu je održan kongres CDU-a, na kome je Merkel postala prva žena na dužnosti predsednice CDU-a, s osvojenih 895 od 937 glasova.

Pet godina kasnije postala je i prva kancelarka u istoriji Nemačke.

