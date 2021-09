DŽaferović: BiH u EU i NATO bi relaksirao odnose na ZB

BLED – Stanovništvo BiH ogromnom većinom želi da BiH postane članica EU, izjavio je na današnjem panelu regionalnih i evropskih lidera na temu „Budućnost Evrope – Proširenje“, koji je održan u sklopu Bledskog foruma u Sloveniji, član Predsedništva BiH Šefik DŽaferović.

Odgovori zašto je to tako, naveo je DŽaferović, su očigledni, preneo je portal Klikx.ba.

„Gospodin Mišel (predsednik Saveta Evropske unije Šarl) govori o EU sa ekonomskog aspekta i aspekta poštovanja ljudskih prava i sloboda. To je potrebno i mojoj zemlji. To je ono što svi građani BiH žele. BiH ima sve one razloge za ulazak u EU koje su imale i druge zemlje“, naveo je DŽaferović.

On je dodao da BiH, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju dodatne razloge.

„Postoji jedan dodatni i veoma bitan razlog. Specifičan interes BiH. Vrlo važna stvar je da se ulaskom svih zemalja Zapadnog Balkana u EU relativiziraju neka pitanja koja mi zovemo ‘balkanski inat’. Relativiziraju se ukupna pitanja, kao i pitanja granica“, naglasio je DŽaferović.

„Čini mi se da bi to život činilo lakšim u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo važi i za ulazak u NATO savez, no tu su mišljenja podeljena“, dodao je.

On je zaključio da je Zapadnom Balkanu potrebna EU, ali i da je EU potreban Zapadni Balkan.

„Što pre to učinimo to bolje“, istakao je DŽaferović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.