Džipom uleteo među demonstrante, jedan izvukao pištolj i pucao na vozača (video)

Nepoznati vozač džipom je uleteo među demonstrante koji su protestovali na auto-putu u gradu Aurora u Koloradu. Jedan demonstrant izvukao je pištolj i pucao na njega. Ranjena je jedna osoba, najverovatnije neko od demonstranata.

Demonstracije u Aurori održavane su u znak sećanja na smrt Ilajdže Meklejna, koga je policija ubila prošle godine.

​Ljudi su se razbežali, ali je jedan od demonstranata izvadio pištolj i pucao u automobil. Pritom je zrno ranilo u nogu jednog od demonstranata.

This appears to be video of a shooting in #Aurora Colorado from earlier tonight on I-225… Initial reports suggest that as protesters were taking over the highway a Blue jeep came by and protesters fired on the Jeep hitting other protesters. (not confirmed) with those details. pic.twitter.com/3fE03A5Pu2

