Džonson odobrio objavu izveštaja o navodnom ruskom mešanju

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson odobrio je da se objavi kontroverzni izveštaj o navodnom ruskom mešanju u politiku Britanije, objavio je danas „Independent“.

Džonson se našao na udaru kritika zbog blokiranja izveštaja Odbora za obaveštajna pitanja i bezbednost uoči opštih izbora, a šef tog odbora Dominik Griv je ovu odluku premijera nazvao „zapanjujućom“.

„Ako je on to uradio sada, mogao je to da učini i pre raspisivanja izbora“, rekao je za „Independent“ Griv, koji je izgubio mesto u parlamentu.

Britanski list napominje da ovaj izveštaj ne može da bude objavljen pre imenovanja novog Odbora za obaveštajna pitanja i bezbednost i da se ne očekuje da će izaći u javnost pre januara.

(Tanjug)