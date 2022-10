EK o BiH: Bez napretka u ključnim poljima

BRISEL – U godišnjem izveštaju Evropske komisije koji je posvećen Bosni i Hercegovini, ocenjeno je da nema progresa u važnim poljima kao i da je postignut ograničen ili nikakav napredak u različitim poglavljima pravne tekovine EU.

U izveštaju koji će Evropska komisija objaviti sutra, a u koji je danas Radio Slobodna Evropa imala uvid, navodi se između ostalog, da Savet ministara BiH nije preduzeo nikakve korake da bi razvio nacionalni program za usvajanje pravne tekovine EU.

Stručnjaci Evropske komisije navode da je Bosna i Hercegovina „značajno“ povećala stopu usklađivanja sa zajedničkom spoljnom EU, koje se odnose na sankcije protiv Rusije koje su odgovor na agresiju u Ukrajini.

U nacrtu izveštaja se prepoznaje i pozdravlja ovo povećanje stope formalnog usklađivanja koje je načinila država, ali se za vlasti i stranke iz Republike Srpske kaže da su se zalagale za neutralan stav o agresiji Rusije na Ukrajinu i da su ometali implementaciju restriktivnih mera protiv Rusije.

U izveštaju se Republika Srpska kritikuje za „jednostrano preuzimanje državnih nadležnosti“ i „demontiranje državnih institucija“ i ocenjuje da je to ugrozilo perspektivu zemlje za pristupanje u EU. Dodaje se i da su stranke iz RS „blokirale“ zakonodavne i izvršne institucije na državnom nivou i da je to dovelo do „skoro potpunog zastoja u reformama“.

Održavanje izbora je ocenjeno dobro, ali se kaže da su oktobarski izbori obeleženi nepoverenjem u javne institucije i retorikom koja je neujednačena.

Navodi se i da je zbog „političke opstrukcije“ Ministarstvo finansija i trezora ometalo nesmetanu organizaciju oktobarskih izbora uskraćivanjem potrebnih sredstava.

Takođe se ocenjuje da nije postignut napredak u obezbeđivanju i omogućavanju okruženja za civilno društvo, kao i da BiH nije načinila nijedan napredak po pitanju pravosuđa.

Nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala jer, stručnjaci Evropske komisije smatraju da politički lideri i pravosudne institucije nisu uspeli da se izbore sa široko rasprostranjenom korupcijom i da su „aktivno“ blokirali napredak.

Priznaje se da su u proteklih 12 meseci podignute neke optužnice koje se odnose na visoke kazne za korupciju, ali da „ukupni rezultati ostaju beznačajni zbog operativne neefikasnosti i političkog uplitanja“.

Od bosanskohercegovačkih vlasti se traži da hitno usvoje zakon za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma.

EK smatra da u Bosni i Hercegovini nije postignut napredak u garantovanju slobode izražavanja i medija kroz zaštitu novinara od pretnji i nasilja, a ocenjuje se da i dalje postoje izazovi kada je u pitanju sloboda okupljanja, kako se navodi, posebno u RS.

U izveštaju se zaključuje da BiH treba značajno da pojača usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, te primeni i ojača neophodne zakone.

(Tanjug)

