Epidemiolog: Ne bih popuštao mere posle 15. februara

ZAGREB – Epidemiolog i član naučnog saveta Vlade Hrvatske Branko Kolarić izjavio je danas da ne bi značajno popuštao epidemiološke mere posle 15. febraura, jer su do sada pokazale da imaju efekta u suzbijanju širenja zaraze.

„Skeptičan sam prema nekom velikom popuštanju zbog brzoširećih sojeva koji se javljaju u sve većim delovima Evrope“, rekao je Kolarić za HRT.

Na pitanje o vakcini AstraZeneke i na konstataciju da je još nepoznato koliki je njen efekat kod vakcinacije starijih od 65 godina, Kolarić je istakao da je sjajna vest to što je još jedna vakcina dostupna u Hrvatskoj i da građanima savetuje da ne odbijaju vakcinaciju.

„Mnogo je važnije vakinisati se sada, nego čekati tri meseca i možda se razboleti. Razlika u efikasnosti vakcine je relativno mala“, tvrdi epidemiolog, prenosi Hina.

„Zabrinjavajuće je, i meni se ne sviđa što su doze koje dobijamo relativno male. Do kraja febraura moramo da dobijemo još 150.000 doza, pre je bila planirala sedmična isporuka od 180.000 doza. Ova vakcina ima nešto manju efikasnost u sprečavanju bolesti, ali istraživanja su pokazala da oni koji su se vakcinisali, a ipak se zarazili, nisu završili u bolnici, nisu imali teži oblik“, kazao je Kolarić.

On je dodao i da u istraživanju AstraZeneke nije bilo dovoljno starijih osoba da bi se dokazala efiksanost vakcine.

„Teško je za očekivati da će vakcina kod nekoga ko ima 55 godina delovati, a kod nekoga ko ima 56 neće. AstraZeneka sprovodi dodatna istraživanja o efikasnosti kod starijih osoba i verujem da će biti pođednako efikasna, nešto manje nego kod mlađih, jer stariji inače imaju nešto lošiji imunološki odgovor „, objasnio je Kolarić.

Kolarić kaže da bi EU trebalo da razmotri i nabavku kineske i ruske vakcine.

„Nama je cilj da što brže dođemo do što više doza vakcina, to je primarni cilj. Bilo bi super da se vakcinišemo, izbegnemo treći talas novih sojeva ako je moguće, i bilo bi odličnio da pre turističke sezone stignemo da vakcinišemo sve zaposlene u hotelijerskoj delatnosti, ugostiteljstvu, to bi nam za turističku sezonu mnogo značilo“, zaključio je Kolarić.

(Tanjug)

