Erdogan pozvao Kurde da do večeras napuste severoistok Sirije

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao da sirijski kurdski borci moraju da napuste pograničnu zonu na severoistoku Sirije do večeras da bi Turska zaustavila svoju vojnu ofanzivu.

Erdogan je to danas rekao u Parlamentu u jeku pritisaka na njega da obustavi ofanzivu u Siriji koja je danas ušla u osmi dan, prenosi AP.

Erdogan je jasno rekao da Turska neće da popusti pod pritiscima i da će nastaviti vojnu operaciju dok turske snage ne udju unutar Sirije 30 do 35 kilometara.

On je takodje pozvao svet da podrži tursku borbu protiv kurdskih boraca u Siriji koje smatra „teroristima“ zbog veza sa pobunom Kurda unutar Turske.

Cilj turske ofanzive je stvaranje „bezbednosne zone“ širine tridesetak kilometara duž granice, kako bi se Turska razdvojila od zona u Siriji pod kontrolom kurdskih snaga.

„Naš predlog je da odmah, večeras, svi teroristi polože oružje i opremu, unište sva svoja utvrdjenja i povuku se iz bezbednosne zone koju smo odredili“, rekao je Erdogan, prenosi Frans pres.

On je rekao da će, kada se utvrdi da je to uradjeno od grada Minbedža do granice Iraka, biti završena turska operacija nazvana „Izvor mira“, koja je po njegovim rečima usmerena samo na „teroriste“.

Turski predsednik je pod pritiskom SAD koje traže da se obustavi turska operacija u Siriji. Potpredsednik SAD Majk Pens i državni sekretar Majk Pompeo trebalo bi da se sutra sastanu s turskim zvaničnicima da ih ubede da proglase prekid vatre.

Erdogan je rekao da neke zemlje pokušavaju da posreduju i da izdejstvuju pregovore o prekidu vatre, dodajući da Turska nikada u svojoj istoriji „nije sela za sto s terorističkom organizacijom“.

„Ne tražimo posrednika, nije nam potreban“, rekao je Erdogan.

(Beta)