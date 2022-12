Eskobar: Regionu potrebni jasni koraci na putu ka EU, signali nedovoljni

VAŠINGTON – Specijalni izaslanik američkog predsednika za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, izjavio je danas da Vašington podržava Otvoreni Balkan kao što podržava sve ostale ekonomske, regionalne inicijative, ali je i dodao da je važno da okupi svih šest zemalja.

„Region će biti jači, dinamičniji ako se integriše. Procene su da u regionu živi 22 miliona ljudi, i to tržište se razvija tri puta brže od ostatka Evrope“, rekao je Eskobar na onlajn kofnerenciji u organizaciji Atlantskog saveza.

Kazao je da su dva uslova za podršku inicijativi Otvoreni Balkan.

„Jedan je da uključi sve regionalne zemlje kao punopravne članice…Treba i da testiramo volju (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića da prihvati Kosovo kao punopravnu članicu“, rekao je Eskobar i ocenio da je to interesantan aspekt OB.

„Ali, razlika između slobodne zone, i švercerske zone je kontrola granica“, rekao je Eskobar i naveo da „to znači da da se granica Srbije sa Republikom Srpskom i severnim delom Kosova moraju posmatrati kao međunarodne granice“.

Otvoreni Balkan pod tim uslovima je, kako je rekao, dobra prilika da se „region zaleči“.

Na pitanje postoji li rok da Srbija i Kosovo postignu dogovor o normalizaciji odnosa, Eskobar je rekao da bi bilo dobro da se to dogodi „što pre“.

„Nikome ne odgovara zamrznuti konflikt“, kazao je Eskobar, koji je govorio i o Berlinskom procesu koji je, kako je naveo, važan za zajedničku viziju regiona.

Podsetio je da su nedavno potpisana tri sporazuma.

Rekao je da SAD imaju odličnu saradnju sa šest zemalja, ali da one nemaju dobre međusobne odnose, kao i da ih Vašington već vidi kao deo EU i smatra da proces mora biti brži, te da nisu dovoljni samo signali, već su potrebni i jasniji koraci.

„Zemlje Zapadnog Balkana su već evropske, kulturološki i istorijski pripadaju Evropi, a ekonomski su sve bliže. Voleo bih da se proces ubrza, da zemlje Zapadnog Balkana dobiju više učešća u evropskim strukturama“ odgovorio je Eskobar na pitanje da li postoji put kojim će zemlje regiona ići da bi pristupile EU.

„Krajnji cilj za sve u regionu mora biti članstvo u EU“, naglasio je Eskobar.

Na pitanje da li će SAD preuzeti vođstvo u tom procesu, Eskobar je rekao da ne veruje.

„Trenutno, ako pogledate istoriju našeg angažmana u protekle dve godine, rad sa EU kroz njihovo posredovanje, uspeli smo da rešimo mnoge krize i uspeli smo da sprečimo nasilje u regionu u proteklih 18 meseci“, rekao je on.

Dijalog, kako je naglasio, treba da se vodi u EU, uzimajući u obzir da sve države u regionu imaju aspiracije ka članstvu u EU.

Na pitanje kako EU ocenjuje to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Eskobar kaže da bi voleo da se Srbija usaglasi sa EU kada je rat u Ukrajini u pitanju, jer je to obavezujuća stavka za one koji žele da pristupe EU.

„Lično se zalažem za to da Srbija uvede sankcije Rusiji, i može se videti delimičan uspeh u tome, jer je Srbija glasala protiv Rusije na svakoj sednici UN i ti glasovi nisu samo simbolični. Srbija je podržala i humanitarne akcije u Ukrajini, ali voleli bismo da uradi i više“, rekao je on.

Prošlonedeljni dogovor Srbije i Kosova o preregistraciji tablica bio je bitan za smanjivanje tenzije, i Eskobar kaže kako bi dijalog trebalo da bude pod pokrovitečstvom EU ali sa jakim uticajem SAD, jer obe strane žele da uđu u EU.

„Zajedno smo napravili plan koji bi trebalo da odgovara obema stranama da ubrza proces ulaska u EU i da stvorni nove ekonomske prilike za obe strane“, naveo je on.

„Srpska vlada je više puta ponovila da su njihovi strateški ciljevi dvostrani. Jedan je ulazak u EU i drugi je integracija u region. Verujem da će ekonomski napredak u regionu napraviti mesta za integraciju i da bi nove ekonomske prilike trebalo da budu podsticaj za slaganje dve zemlje“, rekao je Eskobar.

Na kritike iz Prištine da se vrši pritisak na Kosovo, koji se ne vrši u Beogradu, odgovara da je posvećenost SAD Kosovu neupitna.

„Naša posvećenost Kosovu, njihovoj suverenosti, nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i bezbednosti je čvrsta. To je partnerstvo sa narodom te države i mi ih nećemo napustiti“, rekao je Eskobar, i dodao da ne postoji država na svetu koja više podržava Kosovo od SAD.

Upitan šta su barijere koje sprečavaju američke investicije, Eskobar je odgovorio da je to korupcija koja je najveći problem regiona.

Eskobar je, na pitanje u vezi sa pet zemalja EU koje nisu priznale Kosovo i kako će taj problem biti rešen, rekao da sa njima postoje stalni i česti razgovori.

„Kosovo je nezavisna država i više nije pitanje statusa, već priznanja“, rekao je Eskobar, koji kaže da, ako Kosovo ne dobije priznanje od svih pet zemalja, bar očekuju da ne blokiraju Kosovo.

Eskobar je naveo da će jednom kada Srbija postane deo EU, morati da prizna realnost da Kosovo više nije njen deo i da će međusobno sarađivati preko granica.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.