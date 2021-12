Eskobar: U BiH neće biti rata ni Vojske Republike Srpske

SARAJEVO – Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar poručio je danas u Sarajevu da u Bosni i Hercegovini neće biti rata, ni Vojske Republike Srpske.

“To se neće desiti. Rekao sam to jednom i ponoviću: Neće biti rata u BiH. Ovo nije 1991. godina”, rekao je Eskobar u intervjuu za sarajevsku N1 tv., koji će opširnije biti emitovan večeras.

Na opasku da nije reč o ratu, već o Vojsci Republike Srpske, Eskobar je rekao da ni nje nema i da, dodao je, nikoga ne zanima ta vrska eskalacije.

“Pre svega, nema Vojske Republike Srpske. Drugo, imamo mandat za očuvanje mira od Saveta bezbednosti UN. Nikoga ne zanima ta vrsta eskalacije. Ni Srbiju, ni Hrvatsku, ni Rusiju, nikoga. Ono što treba uraditi, ako gledamo oružane snage, je kako kreirati sposobne oružane snage da ispune potrebe svih“, rekao je Eskobar i dodao:

„Uz to bi, uz sve razlike, između svih nivoa vlasti trebalo osigurati da država funkcioniše”.

Upitan o retorici hrvatskog predsednika Zorana Milanovića o Srebrenici, Escobar odgovara da će hrvatske institucije raditi na dobrosusjedskim odnosima.

“Nisam se nikad s njim susreo. Imamo veoma dobro partnerstvo sa Hrvatskom. To je partnerstvo sa institucijama, narodom, ne sa pojedincima. Moji razgovori s Hrvatskom su veoma dobri i dobijam od njih opredeljenje da će raditi na dobrosusedskim odnosima”, rekao je američki izaslanik.

No, upitali smo, ko je to Hrvatska, na što Escobar odgovara da su to “institucije”.

Na pitanje na koga misli kada kaže Hrvatska, Ekobar odgovara da su to institucije poput predsednika

“Predsednik ne odlučuje o svemu. Oni su dio šireg okvira u EU i unutar njega moraju biti dobri susedi. U okviru NATO-a dobro doprinose i to je Hrvatska s kojom treba sarađivati”, zakljkučio je Gabriel Escobar.

(Tanjug)

