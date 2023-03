EU eksperti idu u Grčku da bi pomogli u modernizaciji i bezbednosti železnice

BRISEL – Eksperti Evropske komisije i Agencije Evropske unije za železnice posetiće ove nedelje Atinu, kako bi pomogli Grčkoj u modernizaciji i bezbednosti železnice nakon prošlonedeljnog smrtonosnog direktnog sudara dva voza u Tempiju, u centralnoj Grčkoj, u kojem je poginulo 57 putnika a desetine su povređene, najavila je danas Evropska komisija (EK).

Dolazak ekspertske delegacije u Atinu najavila je i predsednica EK Ursula fon der Lajen u razgovoru sa grčkim premijerom Kirjakosom Micotakisom.

Micotakis je izrazio zadovoljstvo zbog te odluke i dodao da je Grčka odlučna da iskoristi sve raspoložive resurse kako bi osigurala bezbednost železničke mreže i železničkog saobraćaja.

Evropsko javno tužilaštvo je prošle nedelje pokrenulo istragu o ugovoru o nadogradnji sistema signalizacije u grčkim vozovima i daljinskom upravljanju.

Ovaj sistem, kako navodi evropski portal Euractiv, nije bio funkcionalan u trenutku nesreće.

U Grčkoj je 59-godišnji upravnik stanice optužen za ubistvo iz nehata i zatvoren je u nedelju uveče do suđenja.

Opoziciona leva partija Siriza otkrila je dokumente u kojima se tvrdi da je upravnik stanice nezakonito angažovan na ovoj poziciji. Dokumenti govore o tome da je starosna granica za njegovo radno mesto bila 48 godina, a da je on bio stariji kada je primljen.

Siriza je pozvala vladu da odgovori grčkom narodu „koji je političko-vladin faktor gurnuo i nametnuo nezakonito angažovanje šefa stanice“.

Evropska komisija je 15. februara, pre železničke nesreće, odlučila da Sudu pravde EU uputi predmet protiv Grčke zbog neispunjavanja obaveza prema Direktivi o jedinstvenom evropskom železničkom prostoru.

Direktiva precizira da su države članice morale da obezbede da ugovorni sporazum između nacionalnog nadležnog organa i upravljača železničke infrastrukture bude zaključen najkasnije do 16. juna 2015. godine i objavljen u roku od mesec dana.

Grčke nacionalne vlasti još nisu potpisale i objavile ugovorni sporazum sa grčkom institucijom koja rukovodi sa železničkom infrastrukturom.

Komisija je pokrenula postupak protiv Grčke još u decembru 2020. godine i poslala obrazloženo mišljenje u decembru 2021. godine.

Pošto je Grčka produžila da krši direktivu, Komisija je odlučila da predmet uputi Sudu pravde Evropske unije.

(Tanjug)

