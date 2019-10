EU razmatra zahtev Londona za produžetak roka za Bregzit

Evropska komisija (EK) je danas saopštila da činjenica da britanski premijer Boris Džonson nije potpisao pismo kojim je zatražio tromesečno produženje roka za Bregzit nema uticaja na njegovu validnost i da EU razmatra taj zahtev.

Portparolka EK Mina Andrejeva izjavila je da je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk u subotu primio zahtev za odlaganje Bregzita i da je potom započeo konsultacije s preostalih 27 članica EU o tome.

Andrejeva je rekla da je EU već počela proces ratifikacije novog, revidiranog sporazuma o Bregzitu koji je u četvrtak postigla s Džonsonom.

Džonson je u subotu uveče zatražio od EU novo odlaganje izlaska Velike Britanije iz Unije, predvidjenog za 31. oktobar, pošto je britanski parlament ranije tog dana odlučio da odloži izjašnjavanje o novom sporazumu o Bregzitu.

On je poslao Evropskoj uniji nepotpisano pismo kojim je zatražio odlaganje Bregzita, pošto ga je britanski parlament obavezao na takav postupak, ali i pismo koje je potpisao, navodeći da on lično nije za ponovno odlaganje Bregzita i da smatra da bi to bilo pogrešno.

Nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas izjavio je danas da ne želi da isključi mogućnost da će biti „kratkog, tehničkog produženja“ roka za Bregzit ako ima problema s ratifikacijom novog, revidiranog sporazuma dve strane o razlazu.

Mas je novinarima u Berlinu rekao da pitanje da li može da bude produženja roka, ako u britanskom parlamentu nema većine za usvajanje sporazuma, mora da bude razmotreno unutar EU i da tek potom odluka o tome može da bude doneta.

On je ponovio da Nemačka i EU ne žele da Velika Britanija izadje iz Unije bez dogovora.

