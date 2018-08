Evropa „ključa“ i plamti (foto)

Španija i Portugalija „ključaju” na 47 stepeni Celzijusa, Francuska isključila reaktore u tri nuklearke, a Švedska ostala bez najvišeg planinskog vrha.

This Autumn has been the 4th warmest on record in Australia. According to Dr Blair Trewin of the BOM we are witnessing the driest 14 mth period on record in parts of NSW. The only Australian Autumn on record dryer than the current one was in 1902. #GlobalWarming can’t be ignored! pic.twitter.com/jPhx0AdwV0 — blakandblack (@BlakandBlack) August 3, 2018

Evropa je ponovo na udaru tropskog talasa, koji je ovog puta zahvatio jugozapad kontinenta. Tokom vikenda nije oboren temperaturni rekord Starog kontinenta od 48 stepeni Celzijusa, koliko je zabeleženo u Atini 1977, ali je Portugalija bila blizu, sa skoro 47 stepeni. Temperature su malo pale, mada je u većem delu zemlje i dalje vrelo, preneo je Rojters.

ALARMING: All-time hottest temperature records set ALL OVER THE WORLD this past week: https://t.co/M9Ahx5Spfm That's why we need URGENT climate action! Image from UMaine's Climate Reanalyzer, a GR8 resource at https://t.co/xuNG9SFROB #climatechange #GlobalWarming #Sustainability pic.twitter.com/fp3FRVjgur — Jim Harris (@JimHarris) August 6, 2018

Požar besni u brdima iznad obale Algarvea, regije popularne među turistima zbog toplih izvora. Jedan od najpoznatijih hotela „Kaldas de Mončike” bio je primoran da evakuiše sve goste. Menadžer nije mogao da kaže kada će ga ponovo otvoriti, a zatvoren je još jedan veliki hotel u ovoj regiji.

This is scary stuff. But, unlike some headlines suggest, it is still hypothetical. We can come together and make a change for the good of our planet by keeping global warming to 1.5 degrees. #climatechange https://t.co/5zeOS6Gkfg — Greenpeace (@Greenpeace) August 7, 2018

U Algarveu je više od hiljadu vatrogasaca gasilo požar koji je buktao tokom prethodne noći. Oko 25 ljudi je primljeno u bolnice zbog lakših opekotina i udisanja dima, a jedna osoba zadobila je ozbiljnije opekotine, preneo je Rojters.

#climatechange: Hothouse Earth?

We already have Hothouse Europe.

When are you going to take this seriously?#ActOnClimate pic.twitter.com/W4LA831tYM — Angela Fay (@lifelearner47) August 7, 2018

(Jelena Kavaja, „Politika“)