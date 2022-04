Fauči: Kraj „pandemijske faze“ u SAD, ali ne i u svetu

VAŠINGTON – Vodeći američki epidemiolog doktor Entoni Fauči izneo je optimističnu procenu trenutnog stanja sa korona virusom u Sjedinjenim Državama, rekavši da je zemlja „izašla iz pandemijske faze“ kada je reč o novim zarazama, hospitalizacijama i smrtnim slučajevima, ali da je po svemu sudeći u toku tranzicija na to da Kovid 19 postane endemska bolest – što se redovno događa u nekim područjima.

Fauči je za američki javni servis PBS u utorak rekao da je korona virus i dalje pandemija za veći deo sveta, a da Amerika više nije u „pandemijskoj fazi“.

„Nemamo više 900.000 novozaraženih dnevno, i desetine hiljada hospitalizacija, i hiljade smrtnih slučajeva. Trenutno smo na niskom nivou“, rekao je Fauči.

Međutim, američki zdravstveni ekspert je danas za dnevnik Vašington post, pokušao da pojasni svoju prethodnu izjavu. Rekao je da je za razliku „od eksplozivne pandemijske faze“ tokom naglog rasta omikrona tokom zime, opisivao period, po svemu sudeći, tranzicije na to da korona virus postane endemska bolest.

„U svetu je i dalje pandemija. U to nema sumnje. Niko to ne bi trebalo da pogrešno tumači. I dalje smo u pandemiji“, rekao je Fauči za Vašington post.

Fauči se oglasio u trenutku kada zdravstvene vlasti pokušavaju da utvrde kako da drže broj slučajeva kovida i hospitalizacija na održivom nivou i nauče da žive sa nepredvidivim virusom koji i dalje mutira. Bajdenova administracija naglasila je da zemlja ima više sredstava – vakcine, bustere i lekove – da se bolje suoči sa infekcijama nego tokom ranih dana pandemije, prenosi Glas Amerike.

Broj zaraženih u SAD je daleko manji nego prethodnih meseci. Međutim, zdravstveni zvaničnici pomno prate širenje veoma zaraznih varijanti. Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), broj slučajeva je porastao za oko 25 odsto protekle nedelje.

