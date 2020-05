VAŠINGTON – Rizici koje nosi preuranjeno otvaranje zemlje biće fokus današnjeg sastanka vlade SAD.

Visoki američki zdravstveni zvaničnik Entoni Fauči govoriće pre zasedanja američkog Senata i upozoriti na to kakve bi mogle biti posledice prevremenog otvaranja ekonomije, naglašavajući da bi to moglo dovesti do „nepotrebne patnje i smrti“, objavio je Njujork tajms.

(Tanjug)