Formiran Anketni odbor o događajima na Cetinju 2021.

PODGORICA – Skupština Crne Gore usvojila je odluku o parlamentarnoj istrazi i formiranju anketnog odbora u vezi s postupanjem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost u događajima na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine, u vreme ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Na Cetinju su tada održani dvodnevnii protesti protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru u prisustvu patrijarha SPC Porfirija.

Proteste su organizovali protivnici Srpske pravoslavne crkve, predvodila ih je Demokratska partija socijalista sa predstavnicima stranaka višegodišnjim partnerima DPS Mila Đukanovića.

Protesti su bili nasilni, u njihovom smirivanju je angažovan veliki broj pripadnika policije, korišćen je suzavac, ali i molotovljevi kokteli.

Put od Podgorice do Cetinja je bio blokiran paljenjema utomobilskih guma kako bi najviši crkveni dostojanstvenici bili sprečeni da dođu do Cetinjskog manastira, što učesnicima protesta ipak nije pošlo za rukom. Ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija je, uprkos protestima, obavljena u Cetinjsko manastiru do kojeg su patrijarh Porfirije i mitropolit došli helikopterom i uz policijsku pratnju.

Formiranje anketnog odbora inicirali su Socijaldemokrate (SD), a podržale DPS i Bošnjačka stranka, SDP i Liberalna partija. Rok da Anketni odbor završio posao je 90 dana sa mogućim kraćim produženjem.

(Tanjug)

