Formiranje vlade dobiće na dinamici nakon praznika

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da bi voleo da što pre bude formirana nova vlada, ali i da taj proces nije toliko jednostavan.

Abazović je novinarima u Budvi rekao da je mandatar za sastav buduće vlade Miodrag Lekić dobio potpis 41 poslanika i da se nada da će proces formiranja nove izvršne vlasti dobiti na dinamici nakon praznika.

Kazao je i da bi saopštavanje preciznog roka za formiranje buduće vlade „bilo neozbiljno“.

„Najvažnije je da proces funkcioniše“, rekao je Abazović, prenele su podgoričke Vijesti.

Na pitanje koju poziciju očekuje u budućoj vladi, s obzirom na to da je i jedan od lidera Demorkatskog fronta Nebojša Medojević tražio da bude koordinator službi bezbednosti, Abazović je odgovorio da to ne bi komentarisao, jer je to stvar budćih dogovora.

Takođe, rekao je da ne bi komentarisao da mu je prihvatljivio da Medojević bude na čelu sektora bezbednosti.

U prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića, Abazović je bio potpredsednik i zadužen za koordinaciju bezbednosnih službi.

(Tanjug)

