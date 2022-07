Francuski ministar: Treba se pripremiti za potpuni prekid snabdevanja gasom iz Rusije

Francuski ministar ekonomije Bruno Le Mer rekao je da se treba pripremiti za „potpuni prekid“ snabdevanja gasom iz Rusije, što je, prema njegovim rečima, „najverovatnija opcija“.

„Pripremimo se na potpuni prekid ruskog gasa, to je danas najverovatnija opcija. To pretpostavlja da ubrzamo sticanje naše energetske nezavisnosti“, rekao je Le Mer na ekonomskom skupu u Eks an Provansu na jugu Francuske.

Rekao je da Francuzi ne vole da zavise od drugih i da prva stvar u kojoj će biti nezavisni treba da bude energija.

„Treba se već sada baciti u borbu za organizaciju, rasterećenje, smanjene potrošnje… sada treba da donosimo odluke“, rekao je ministar ekonomije.

On je ukazao da država hoće ponovo da nacionalizuje 100 odsto najveću elektroenergetsku kompaniju u zemlji EDF, što je ove nedelje najavila premijerka Elizabet Born.

Le Mer je rekao da kad zemlja potpuno upravlja elektrokompanijom može da donosi brže odluke oko strateškog pitanja proizvodnje struje bez ispuštanja ugljendioksida.

Energetska kriza, rekao je ministar, najvažnija je tema u mesecima koji dolaze. „Suočeni smo sa energetskom krizom koja bi mogla da ima veliki uticaj na naše svakodnevne živote, na zaposlenje, na funkcionisanje naših kompanija, na francusku industriju, rekao je Bruno Le Mer.

On je rekao da još nije dobijeno odoborenje Evropske komisije za nacionalizaciju EDF-a. Kako je naglasio, imao je duge razgovore sa evropskom komesarkom za konkurenciju Margerete Vestager o tom pitanju i najavio je da će se razgovori nastaviti.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.