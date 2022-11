Gajić: Trudićemo se da Beograd postane domaćin EXPO 2027

PARIZ – Srbija će, ukoliko Beograd pobedi na kandidaturi za EXPO 2027 i bude domaćin te manifestacije, za tri godine dobiti nacionalni stadion i novi sajamski prostor u glavnom gradu, rekao je ministar sporta Zoran Gajić danas u Parizu, gde će se sutra na 171. Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe predstaviti gradovi kandidati za tu izložbu.

Na 171. Skupštini kandidaturu Beograda „Igra(j) za čovečantvo – sport i muzika za sve“ predstaviće, pored Gajića, ministar finansija Siniša Mali i gradski urbanista Marko Stojčić.

Gajić je za Tanjug istakao da će tim iz Srbije uraditi sve kako bi sutra što bolje predstavio mogućnosti i potencijale srpske prestonice.

„Očekujem da ćemo se dobro predstaviti kao zemlja kandidat za specijalizovani EXPO 2027 i potrudićemo se da predstavimo sve mogućnosti koje ima Srbija što se tiče, i sporta, i muzike, i kulture“, rekao je Gajić.

Naglasio je da će izložba EXPO 2027 trajati tri meseca u gradu koji bude izabran za domaćina i da bi osvajanje kandidature Srbiji donelo velike ekonomske i finansijske benefite, jer bi mogla da računa na posetu od više od 2,5 miliona ljudi.

On je kazao da će tim iz Srbije sutra govoriti pred komisijom koju čini 170 zemalja članica Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) i naveo da je njegov zadatak da predstavi uspehe srpskih sporista i ostvarene rezultate u domenu sporta, kao i benefite koje ljudi imaju od zdravih navika, rekreacije, fizičke aktivnosti i igre.

Napomenuo je da će biti reči i o projektima koji će se graditi u Beogradu u susret manifestaciji, kao i o njihovom značju za sve građane Srbje.

Kao prednost Srbije u odnosu na druge zemlje kandidate ministar je istakao to što Srbija ima povoljan geografski položal i do nje je jednostavnije i povoljnije doći nego do drugih zemalja koje su podnele kandidaturu.

„Svi zajedno smo u borbenom rapoloženju kako bi na što bolji način prestavili Beograd i Srbiju“, rekao je Gajić i pohvalio ceo tim koji se bori da u Srbiju dovede EXPO 2027.

U skladu sa postupkom kandidature sutra uveče planiran je i svečani prijem za visoke zvaničnike, na kome će domaćini biti supruga predsednika Srbije Tamara Vučić i premijerka Ana Brnabić.

Beograd će predstaviti i prestižni srpski umetnici – violinista Stefan Milenković i glumački bard Miki Manojlović, uz video uključcenje Novaka Đokovića.

To će biti drugo predstavljanje kandidature Beograda u Parizu, posle uspešne promocije u junu ove godine, na 170. zasedajnu BIE.

(Tanjug)

