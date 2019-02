Gazi sve pred sobom: Snimak sa mosta Simon Bolivar zgrozio svetsku javnost (video)

Svetsku javnost zgrozio je snimak sa mosta Simon Bolivar na granici između Venecuele i Kolumbije, na kojem se vidi kako oklopna vozila nadiru preko prepreka na graničnom prelazu, ne obazirući se na ljude koji su tamo stajali. Vozilima su upravljala trojica Venecuelanaca koji su odlučili da prebegnu u Kolumbiju.

Incident se desio u subotu ujutro tokom velikih sukoba koji su se desili na granici, dok je venecuelanska opozicija, uz podršku SAD, pokušavala da dostavi „humanitarnu pomoć“ u tu latinoameričku državu, što su vlasti u Karakasu opisale kao pi-ar manevar kojim se zapravo prikriva krijumčarenje oružja.

Snimak koji je objavila agencija AFP pokazuje oklopna vozila koja se velikom brzinom kreću prema kamerama i masi ljudi, koji pokušavaju da pobegnu. Prednji deo vozila zatim udara metalnu barijeru koja je postavljena na granici. U incidentu je povređeno nekoliko osoba, među kojima i mlada žena čije lice je bilo prekriveno krvlju.

Među povređenima je i novinarka iz Čilea Nikol Kram.

This video (warning: violence and blood) shows the aftermath after 3 Colombia-backed Venezuelan guards hijacked 2 armored vehicles and slammed into the security barrier on the bridge.

You can see these coup-mongers injured a young girl, who is bleedingpic.twitter.com/66YYof3QAI

— Ben Norton (@BenjaminNorton) February 23, 2019