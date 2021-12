General Haris: Srbija odlučuje sa kim će sarađivati

VAŠINGTON – Srbija je neutralna zemlja – nadležna i odgovorna za očuvanje sopstvene bezbednosti, kaže komandant Nacionalne garde Ohaja, general-major Džon Haris, komentarišući vojno-tehničku saradnju Srbije sa državama poput Rusije, Kine i Belorusije.

Haris, koji poslednjih 15 godina blisko sarađuje sa Vojskom Srbije, rekao je za Glas Amerike da poverenje i veze dve strane jačaju i podvukao da se, sve dok je tako, odnosi sa drugim partnerima tiču isključivo građana i Vlade Srbije.

„Želja nam je da naši partneri uvek koriste američku opremu. Međutim, Srbija sama donosi odluke ne samo o tome čiju opremu će nabavljati, već i kakve će diplomatske odnose održavati“, naglasio je Haris.

Kako je naveo, njegov posao je da izgradi poverenje između SAD i građana Srbije i srpskih oružanih snaga.

„I da u odnosima sa njima izgradim interoperabilnost. Verujem da su naše veze snažne i da dodatno jačaju“, rekao je komandant Nacionalne garde Ohaja.

Haris je naglasio da se poverenje gradi kroz odnose, bez obzira na to šta se događa u relacijama sa drugim partnerskim zemljama Srbije i istakao da je važna izgradnja odnos i poverenja između SAD i Srbije.

Ocenio je da Srbiji nije lako i da se uvek kretala na tankoj liniji i bila prinuđena da balansira.

„Morali su da uravnoteže interese širom sveta i deluje da to vrlo dobro rade. I sigurno nisam u poziciji da im ukazujem kako bi to trebalo da čine – jer imaju više iskustva sa tim od mene. Moja odgovornost su odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije. Izgradnja tog poverenja koje je temelj mira, ekonomskog napretka i razvoja – do čega nam je svima stalo“, poručio je general Haris.

Podvukao je i da je saradnja dve strane bolja nego što je očekivao što se, kako je naveo, odnosi na sve nivoe organizacije – počevši od najviših.

Komandant Nacionalne garde Ohaja je istakao da ima odličan odnos sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem.

„Razgovaramo najmanje jednom mesečno i smatram ga dobrim prijateljem. I naši vojnici vremenom su izgradili odnose. Tako da se sada, kada se dešavaju razmene, susreću vojnici koji se već poznaju – što je dobro važno za izgradnju poverenja. Ono što mislim da je još važnije je da oni postanu neka vrsta katalizatora kako bi jedna nacija što bolje razumela drugu – pričajući priče o svojim iskistvima. To je dobro za sve“, poručio je on.

Haris je rekao da je saradnja američke vojske i Nacionalne garde Ohaja sa Srbijom važna jer, kako je naveo, ne daje dvema stranama samo na višim nivoima šansu za međusobno razumevanje i građenje poverenja, već i vojnicima omogućuje da izgrađuju odnose i rade na interoperabilnosti vojski.

Podsetio je i na nekoliko zajedničkih vežbi koje su održane ove godine i najavio da će uskoro biti održana vežba „Sajber Tesla“.

Na pitanje da li je moguće poboljšati saradnju, Haris je rekao da je dobro za sve kada vojnici i avijatičari dve strane imaju zajednička iskustva i najavio da bi sledeći korak, na kojem se radi, bilo proširenje odnosa poverenja van vojske.

„Pomogli smo uspostavljanje saradnje Državnog univerziteta Ohajo i Univerziteta u Beogradu. Moja namera i način da unapređujemo program je nastavak jačanja partnerstva naših vojski – ali i da uključimo druge partnere i pomognemo izgradnju razumevanja u ekonomiji, akademskoj oblasti, diplomatiji. Ako to uspemo – naše dve zemlje činimo boljim“, zaključio je Haris.

(Tanjug)

