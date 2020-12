General Perna: Pogrešio sam, ali ispraviću propust

VAŠINGTON – Američki general Gustav Perna zadužen za nadzor distribucije vakcina protiv kovida-19 u SAD danas se izvinio zbog pogrešne informacije o broju vakcina koje će dobiti savezne države u prvim fazama isporuka.

„Pogrešio sam, ali ispraviću svoju grešku. Popravljam stanje da bismo nastavili dalje sa ovim poslom“, izjavio je general Perna u telefonskom razgovoru sa novinarima, prenosi AP.

Njegovo priznanje usledilo je nakon što je više od desetak guvernera američkih saveznih država izjavilo da su od američke vlade dobili informaciju da će u isporuci Fajzer/Biontekovih vakcina planiranoj za sledeću nedelju biti manji broj doza nego što je planirano.

„Preuzimam ličnu odgovornost zbog pogrešne informacije koju sam izrekao. Odgovoran sam. Ulažemo nadljudske napore i nismo savršeni“, izjavio je Perna.

Najavio je da je vlada na dobrom putu da obezbedi oko 20 miliona doza vakcina za sve američke države do kraja prve nedelje januara 2021. godine, i to preparate kompanija Moderna i Fajzer/Biontek, potvrdivši da je do sada već isporučeno oko 2,9 miliona vakcina.

U međuvremenu, demokrata Gričen Vajtmer, guvernerka države Mičigen, u kojoj se proizvodi Fajzer/Biontekova vakcina, optužila je Belu kuću da „usporava proces“ (distribucije).

„Mi u Mičigenu imamo i bolnice i domove za starija i lica sa posebnim potrebama i spremni smo da administriramo vakcine“, poručila je Gričenova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.