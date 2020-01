Gil o EU putu Srbije: Razmislite s kim stupate u brak

BRISEL – Evropski parlamentarac iz redova Stranke za Bregzit Nejtan Gil, koji kaže da sa oduševljenjem čeka trenutak izlaska Velike Britanije iz EU, poručuje da će se budući odnosi Londona sa Briselom, ali i Beogradom, zasnivati na trgovini i prijateljstvu, a Srbiji, koja je na evropskom putu, da „razmisli s kim stupa u brak“.

„Ako se spremate za svadbu, onda morate širom da otvorite oči i budete iskreni u proceni šta tačno znači kada se udružujete sa tom osobom. Ulazak u EU nije ništa drugačiji“, rekao je Gil novinarima u Briselu.

Pred konačno glasanje Evropskog parlamenta o povlačenju Velike Britanije iz EU, Nejtan Gil kaže da se za taj trenutak borio 16 godina.

On ocenjuje da je vreme da Bitanija povrati svoj suverenitet, a EU i drugim zemljama poručuje da ostanu prijatelji i nastave trgovinu na fer osnovama.

„Mi smo nacija trgovaca. To smo oduveki i bili. Ne želimo da nam se naređuje i postavljaju uslovi koji su potpuno nefer“, kaže Gil.

Na pitanje da li kao predstavnik zemlje koja izlazi iz EU može da pošalje poruku Srbiji koja je na putu ulaska u Uniju, Gil napominje da je situacija Srbije u velikoj meri drugačija od britanske, a da na njemu kao Britancu nije da donosi sud da li je nešto dobro za Srbiju ili ne.

„Vi ste ti koji morate da razumete šta tačno znači EU članstvo. To znači da morate da odustanete od svog suvereniteta. Ako želite to, ako ste zadovolji time da vaša zemlja postane država u državi, onda to uradite“, navodi britanski parlamentarac.

Nejtan Gil smatra da ulaskom u EU dolazi do gubljenja nacionalnog identiteta i granica, a da država koja na to pristane postaje samo „još jedna teritorija u velikom prostoru EU“.

„Ako ljudi u potpunosti shvate realnost EU članstva i ako zaista želite da vaša nacija bude nezavisna, da zadrži svoj kararter i jedinstvenost, onda bih bio vrlo skeptičan oko ulaska u EU“, upozorava Gil.

On podseća da je Velika Bitanija pre 46 godina ušla u Evropsku ekonomsku zajednicu, zasnovanu na trgovini i da je upravo to osnova na kojoj će se nakon Bregzita razvijati odnosi Londona sa Briselom, ali i Beogradom i drugim partnerima u svetu.

U tom smisli, Gil najavljuje da će „nova mantra“ Velike Britanije nakon izlaska iz EU biti „trgovina, prijateljstvo i porosperitet svih nacija“.

(Tanjug)