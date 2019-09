Gori brod sa 30 putnika kod Los Anđelesa (foto)

Američka obalska straža poslala je nekoliko brodova da pomognu više od 30 ljudi koji su se našli u nevolji u blizini obale Južne Kalifornije.

Obalska straža u Los Anđelesu navela je na Tviteru da ima izveštaja da se ljudi nalaze na zapaljenom brodu u blizini ostrva Santa Kruz.

Dodaje se da su pojedini članovi posade spaseni, a da spasioci rade na evakuaciji putnika.

Jedan od članova posade zadobio je manje povrede.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) September 2, 2019