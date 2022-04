Gori centar Moskve (video)

Centar Moskve je u dimu, a požar se širi iz zgrada uprave.

Kako prenosi Raša tudej, u paviljonu gradonačelnikove kancelarije je izbio požar, ali napolju.

Reporteri javljaju da niko nije povređen.

Central Moscow: Pavilion on fire outside Mayor's office

Reports suggest no one has been injured and the authorities have the blaze under control. The cause of the fire is still being determined. pic.twitter.com/SAdblIuDQa

— RT (@RT_com) April 20, 2022