Grad veličine grejpfruta sručio se na Teksas (foto)

Snažan grad zasuo je gradić Burkbarnet u Teksasu. Najveći pronađen komad leda u prečniku imao 13 centimetara.

@wfaaweather check out this hail from Burkburnett, TX. Meteorologists are on the way to check it out, may be a record size for hail. My cousin just sent this to me. pic.twitter.com/PU4wG3tI0k

— Grant Crosslin (@grantisfunny) May 23, 2020