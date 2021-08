Grčka: Zbog požara evakuisana četiri sela

ATINA – Šumski požari koji su u subotu izbili na zapadnom Peloponezu prisilili su grčke vlasti da evakuišu četiri sela, kao i turiste sa plaža.

Vatra je izbila u planinskoj šumi, oko 30 km istočno od Patrasa, izjavio je ministar za zaštitu građana Mihalis Hrisohoidis, javlja AP.

Vatra se, potpomognuta jakim vetrom, spustila do mora. Stanovnicima četiri sela – dva na obali i dva u brdima – upućene su poruke da se evakuišu.

Hrisohoidis je rekao da je 290 vatrogasaca uključeno u gašenje požara, sa osam aviona, sedam helikoptera i specijalnim brodom, kojim su evakuisani ljudi sa plaža.

Zbog požara je zatvoren put Atina-Patras, kao i most Rio-Antirio.

U poslednja 24 sata, u Grčkoj je izbilo 56 požara, čije gašenje otežavaju suvo vreme, talas vrućine i jaki vetrovi.

Većina njih je pod kontrolom, rekao je ministar Hrisohoidis.

U Grčkoj se u ponedeljak očekuje vrhunac toplotnog talasa, sa temperaturama i do 46 stepeni, ali će sve do petka ostati oko 40 C.

(Tanjug)

