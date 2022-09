Grosi: Fizicki integritet NE Zaporozje vise puta bio narusen

KIJEV – Očigledno je da je „fizički integritet“ nuklearne elektrane Zaporožje „narušen nekoliko puta“, saopštio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi nakon boravka u ukrajinskom postrojenju, prenosi BBC.

U obraćanju novinarima, nakon što se iz nuklearke Zaporožje, koju su u martu zauzele ruske trupe, vratio na ukrajinsku teritoriju, Grosi je rekao da je i dalje zabrinut „sve dok ne budemo imali stabilniju situaciju“ u postrojenju i objasnio da „inspektori nisu utvrdili da li je uočena šteta namerna ili slučajna“.

„Ali to je realnost koju moramo da prepoznamo i to je nešto što se ne smemo da dopustimo da se dalje dešava“, dodao je on.

I Rusija i Ukrajina proteklih sedmica međusobno se optužuju za granatiranje i napade na nuklearnu elektranu i područje oko nje.

Grosi je izvestio i o razgovorima koje su inspektori vodili sa ukrajinskim radnicima u objektu, za koje je rekao da su mirni uprkos vojnoj okupaciji, ističući njihov „neverovatan stepen profesionalizma“, navodi BBC.

On je takođe ponovio da IAEA traži „stalno prisustvo“ u elektrani kako bi nastavila svoju analizu „tehničkih aspekata“ onoga što je uočeno u kontroli.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.