Grosi sledece nedelje podnosi izvestaj o Zaporožju

BEČ – Šef Međunarodne agencije za atmosku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da planira da sledeće nedelje podnese izveštaj o bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje koja je od marta pod kontrolom ruskih snaga.

Nakon što je sa misijom IAEA boravio u Energodaru, gde se nalazi elektrana Zaporožje, Grosi je u Beču održao konferenciju za novinare i saopštio da je šest članova IAEA ostalo u Zaporožju, najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi, preneo je Rojters.

On je dodao da će se broj članova misije IAEA smanjiti na dva i da se njihovo prisustvo u Zaporožju planira na duže vreme.

„Vojne aktivnosti i operacije se povećavaju u tom delu zemlje i to me zabrinjava. Očigledno je da je statistička verovatnoća da će doći do veće materijalne štete i dalje prisutna“, kazao je Grosi, preneo je AP.

On je rekao da je granatiranje počelo u avgustu i da je „prilično jasno da je to sve češći trend“, ali nije odredio krivca za nanetu štetu.

Misija IAEA na čelu sa Grosijem stigla je 1. septembra sa teritorije pod kontrolom Ukrajine u deo Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom kako bi pregledala nuklearnu elektranu.

Misija je došla da proceni fizičku štetu na postrojenju, utvrdi operativnost bezbednosnih sistema u elektrani, proceni uslove rada za zaposlene i preduzme hitne mere kako bi osigurala bezbednost nuklearnog objekta.

(Tanjug)

