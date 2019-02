Gruevski: U MK se nastavlja politički progon neistomišljenika

BUDIMPEŠTA – Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski, povodom toga što ga tužilaštvo u Skoplju optužuje da je jedan od organizatora nereda u Sobranju 27. aprila 2017. godine, na svom fejsbuk nalogu napisao je da se nastavlja politički progon protiv njega i protiv većine iz redova VMRO-DPMNE.

„Malo su im optužbe i politički naručeni zatvor zbog neosnovane tvrdnje da sam uticao tokom nabavke blindiranog automobila“, napisao je Gruevski.

On je istakao da su aktuelnim vlastima u Makedoniji malo sve optužbe za koje ga terete, poput ubrzanja izgradnje autoputa Kičevo-Ohrid, naručivanja batinjenja, zloupotrebe službenog položaja, zbog finansiranja stranke, te su odlučili ponovo da ga optuže za nepostojeći terorizam.

„Za sve ove lažne optužbe za koje još nemam presude naručioci progona protiv mene već su zahtevali da mi sud odredi maksimalnu zatvorsku kaznu“, dodaje Gruevski.

On smatra da je očito da ova nesposobna i nedemokratska marionetska vlada nema drugi način kako da sakrije svoje nesposobnosti i svoje korake koje su štetne za državne i nacionalne interese, pa mora postojano da kreira nepravedne optužbe, suđenja i zatvaranja za političke neistomišljenike.

„Po ko zna koji put ću ponoviti. Niti sam organizovao, niti dao saglasnost neko da organizuje nasilni upad u Sobranju i fizički obračun sa poslanicima. Suprotno tome, prvi sam zatražio smirenje situacije putem društvenih mreža, jer sam taj i prethodni dan bio na putu u Beč“, napisao je bivši makedonski premijer.

On je pozvao Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju da javno objave dokaze protiv njega, ta da se vide materijalne ili bilo koje dokaze, pa makar i one lažne.

„Voleo bih da vidim dokaze za nešto što ne samo da nisam učinio, nego posmatrajući kako vlast iritira naroda, plašio sam se da neko drugi u takvim okolnostima ne učini takvo nešto, a svu krivicu i negativne posledice da budu pripisane VMRO i njenim članovima i funkcionerima“, istakao je Gruevski.

On je pozvao Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju da javno prezentuje sve navodne dokaze protiv njega ispred celim narodom i celom javnošću, jer kako on ističe, to su dokazi za nešto što nije učinjeno.

