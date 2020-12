Gucati se „oseća nevinim“

HAG – Predsednik Udruženja ratnih veterana tzv. OVK Hisni Gucati negirao je danas očekivano krivicu za optužbe Specijalizvanog tužilaštva Kosova koje ga tereti da je zajedno sa potpredsednikom tog Udruženja Nasimom Haradinajem iznošenjem u javnost tajnih podataka tužilaštva o identitetu svedoka ugrozio postupke koji se vode protiv pripadnika OVK.

“Osećam se nevinim i da nisam kriv. Ja uopšte nisam kriv”, rekao je Gucati tokom prvog pojavljivanja pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovnih veća Kosova sa sedištem u Hagu, prethodno navodeći da OVK nije napala Srbiju već da je vodila rat za oslobođenje.

“Ja, i moji drugovi po oružju branili smo svoja ognjišta i našu domovinu. Kao posledica toga, ja sam ranjen 3. jula 1999. godine i danas sam ratni invalid OVK. Nismo mi napali Srbiju, mi smo neviin, nismo krivi”, rekao je Gucati.

On je dodao da ima pravo na slobodu i slobodu izražavanja, kao i da izrazi svoje mišljenje.

“Moje je pravo da to učinim na zakoniti način i da branim vrednosti albanskog naroda i OVK i to ću nastaviti da činim sve do kraja po svakoj od tačka optužnice”, rekao je Gucati.

Gucati je lično prisustvovao ročištu, kao i njegov branilac Džonatan Riz, kojeg mu je sud dodelio po službenoj dužnosti i koji će ga zastupati tokom čitavog posutpka, kao i predstavnik tužilaštva.

Sudija Nikolas Giju ukazao mu je na niz njegovih prava kao okrivljenog tokom krivičnog posutpka, pored ostalih, to su pravo na pretpostavku nevinosti, ulaganje žalbi na odluke suda, osporavanje pritvora u kojem se nalazi od hapšneja 25. septembra.

Gucati i Haradinaj se potvrđenom optužnicom terete da su najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu, kao i putem izjava na društvenim mrežama i skupovima koje su prenosili mediji, neovlašćeno otkrili zaštićene informacije uključujući podatke o potencijalnim svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet.

„Optužbe iz potvrđene optužnice počivaju na dobro utemeljenoj sumnji da su Gucati i Haradinaj potencijalnim svedocima upućivali potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavali nameru da sabotiraju rad Specijalizovanih veća“, naveo je predstavnik tužilašva čitajući optužnicu.

Podaci koji su objavljeni su zaštićeni Zakonom o Specijalizovanim većima Kosova, zbog toga se Gucati i Haradinaj terete da su pomenutim radnjama povredili tajnost postupka, vršili odmazdu i zastrašivanje potencijalnih svedoka tužilaštva, što je imalo za posledicu opstrukciju rada tužilaštva i njegovih istraga.

Konkretno, optuženi su za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno za – ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka.

Potvrđena optužnica sadrži redakciju zaštićenih podataka.

Gucati i Haradinaj su uhapšeni u Prištini 25. septembra i istog dana su prebačeni u pritvorski objekat u Hagu.

(Tanjug)

