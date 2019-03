Han o protestima na Balkanu: Sloboda izražavanja da, ali nasilje osudjujem

Evropski komesar Johanes Han izjavio je danas u Briselu da u potpunosti podržava pravo na proteste i slobodu izražavanja na Zapadnom Balkanu, ali je predočio da „osudjuje svaki vid nasilja, što je neprihvatljivo i prema čemu je EU veoma stroga“.

„Ima onih koji od nas traže da izdejstvujemo vladavinu zakona, a istovremeno misle da mi možemo kao neka vojna sila upadati u neku zemlju i menjati tamošnju vlast“, rekao je Han novinarima posle susreta koji su visoka predstavnica EU Federika Mogerini i on imali s premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom.

„To nije naše poimanje vladavine zakone, već transparentnost, demokratija, odbrana pravosudja“, naglasio je Han i time odgovorio i na pitanje novinara kako Evropska komisija gleda na ocene da EU na Balkanu zbog stabilnosti toleriše korumpirane vlasti.

Evropski komesar za proširenje je istakao da „treba i mora biti političkih promena, utemeljenih na demokratskim procesima, slobodnim, poštenim i transparentnim izborima“.

„To je ono što mi podržavamo, ali misliti da mi treba da delujemo kao arbitri, govorimo ko je dobar, a ko loš, odnosno da govorimo ko mora da ode (s vlasti), a ko da dodje, to uopšte nije naše shvatanje“, objasnio je Han.

„I nije u pravu kogod misli da je to naše poimanje i zadatak, a mi ćemo“, naveo je on, „uvek braniti demokratiju u regionu, jer je to deo našeg uverenja da treba da izvozimo stabilnost u smislu snažnijih demokratskih struktura, a ne zadržavanja postojećeg stanja“.

Evropski komesar je ukazao da to traži mnogo napora i upornosti, istakavši da je primer za to ono što se dogodilo u Severnoj Makedoniji.

(Beta)