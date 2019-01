Haos na dočeku u Ševeningenu: Paljenje lomače izmaklo kontroli, policija evakuisala trg (video)

U holandskom gradu Ševeningenu izbio je veliki požar nakon što je vatra sa tradicionalne lomače izmakla kontroli, prenose lokalni mediji.

In the Dutch city of #scheveningen fireworks display has gone out of control and covered the entire town wish sparks and ash pic.twitter.com/S7QVIzx8Ai — News_Executive (@News_Executive) January 1, 2019

Policija je evakuisala trg jer je vatra izazvala preveliku toplotu i nije bezbedan za gledaoce koji su se okupili.

Video footage shows what looks like a fire tornado as the fire spirals out of control (credit @stefandijkstra9 ) pic.twitter.com/80nyxKnBol — News_Executive (@News_Executive) January 1, 2019

Jedna kuća je izgorela najverovatnije od iskri velikog plamena.

Požar je nastavio brzo da se širi, pa je na lice mesta došlo nekoliko vatrogasnih ekipa.

VIDEO: A bonfire display in the Dutch city of Scheveningen has got out of control. Several buildings on fire. pic.twitter.com/bHHfx7gqlm — News This Second (@NewsThisSecond) January 1, 2019

Nije poznato da li u incidentu ima žrtava ili povređenih, prenosi Blic.