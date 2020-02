Haos u Kongresu: Tramp odbio da se rukuje s Pelosi, ona pocepala njegov govor (video)

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu Kongresa SAD, tokom kojeg je poručio da je stanje nacije bolje nego ikada ranije, zasenio je incident sa predsedavajućom tog doma Nensi Pelosi.

Naime, noć pre nego što bi Senat trebalo da glasa da ga oslobodi krivice u okviru procesa opoziva, Tramp je proveo u telu koje ga je već opozvalo – Predstavničkom domu Kongresa, odakle se obratio članovima oba doma i američkom narodu.

Uoči njegovog govora, Pelosi je otkrila da nije razgovarala sa Trampom od oktobra, ali je pokušala da mu pruži ruku kada joj je prišao kako bi joj dao dao kopiju govora, prenosi Si-En-En.

Tramp to, međutim, ili nije video, ili nije hteo da prihvati da se rukuje s njom.

Kasnije je Pelosi, nakom obraćanja Trampa, pocepala papire, najverovatnije sa tekstom govora predsednika, kako spekulišu mediji.

Here's the video, via CSPAN, of Pelosi tearing up Trump's speech. pic.twitter.com/dUnAg2csf0

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) February 5, 2020