Haos u Španiji: Talasi od 15 metara, pena na ulicama, devetoro mrtvih (video)

Španiju je pogodila najgora oluja od 2003. godine.

Megaoluja ‘Gloria’ danima udara u obalu te zemlje. Devet ljudi je poginulo, četvoro je nestalo, preko 200 hiljada ljudi ostalo je bez struje.

Najgore je na na severoistoku zemlje gde su bujice preplavile ulice, zgrade i domovi su se urušili.

Na društvenim mrežama postavljeni su brojni video snimci na kojima se vidi kako se talasi nadvijaju iznad kuća i spuštaju se na ulice kao pljusak.

Na snimcim se vidi i kako se ljudi probijaju kroz ulice pune morske pene. Priobalna mesta udaraju talasi od 15 metara, a vetar duva brzinom od 144 kilometara na čas.

Foam floods from Storm Gloria in Barcelona, Spain. 23,000 homes left without power, and 5 confirmed deaths as of 22/01/2020 pic.twitter.com/Si0HjsNHI4

— TechstronauT (@ShockUpSober) January 23, 2020