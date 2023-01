HAS upozorio na aktivnost Sunca i pojavu rekordnog broja pega

ZAGREB – Hrvatski astronomski savez upozorio je da je zvezda Sunce vrlo aktivna sa rekordnim brojem pega, ali pegom veličine oko četiri Zemlje, koja je na granici vidljivosti golim okom.

“Sunce ima ciklus aktivnosti od jedanaest godina, a idući maksimum aktivnosti bi trebalo da se dogoditi 2025. godine nakon čega bi trebalo da usledi novo smirenje“, pojašnjavaju iz HAS-a.

Sunčeve pege i njihov broj direktni su indikator sunčeve aktivnosti, što više pega to veća aktivnost. Sunčeve pege su hladnija mesta na sunčevoj površini koja se naziva fitosferom.

Fotosfera ima temperaturu oko 5.000 °C dok su pege mesta s temperaturom oko 3.500 °C.

Poručuju da u naredne dve do tri godine treba biti oprezniji po pitanju izlaganja Suncu s obzirom na to da će Sunce ‘bolje grejati“ i ističu da na to sasvim sigurno ne utiče energetska kriza na Zemlji.

Upozoravaju i da nikako ne treba gledati u Sunce bez posebnih filtera, jer bi to moglo trajno oštetiti vid ili trajno ostati bez vida, preneo je riječki Novi list.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.