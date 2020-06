Horor u parku: Ubijeno najmanje troje ljudi, više povređeno (video)

Strahuje se da je više ljudi ubijeno i ranjeno u napadu nožem koji se dogodio u britanskom gradu Redingu.

Napad se dogodio u parku u kom se održavaju antirasistički protesti, dva sata po okončanju skupa, ali za sada nema dokaza o povezanosti dva događaja, objavili su britanski mediji.

#BREAKING: Helicopter flying into Kings Meadow to evacuate the injured people from Forbury Gardens in #Reading, #UK after mass-stabbing where 3 people were killed#protests2020 #protests #London #BLMprotests #BLMUK #LondonRiots2020 #ukprotests #AllLivesMatters #ForburyGardens https://t.co/GZJHc5T9xI

— infos non stop (@ActusNonStop) June 20, 2020